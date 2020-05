Lonjon pense Caleta-Car "bien supérieur" à Alvaro

Manu Lonjon a commenté l'annonce du recrutement définitif d'Alvaro Gonzalez (30 ans). Au contraire de certains fans, il estime que Duje Caleta-Car (23 ans) lui est supérieur.

"Oui, Alvaro sera bien à l'OM la saison prochaine. Ils ont renégocié son option d'achat. La saison n'ayant pas été terminée, Marseille a essayé de gratter un peu d'argent, a confié le journaliste. C'est de bonne guerre pour un transfert. Les supporters qui votent plus pour Alvaro que pour Caleta-Car ? J'ai vu ce sondage hallucinant. Il y a trois quarts des supporters qui ont voté pour Alvaro. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il suffit de dire sur les réseaux sociaux : ‘J'aime le maillot de l'OM'. Et les gens vont voter pour toi derrière. Car soyons très clair, Caleta-Car est bien supérieur à Alvaro. L'Espagnol est un guerrier, il a fait une bonne saison à l'OM. Mais si on veut en faire un top défenseur central de L1, ce à quoi peut prétendre Caleta-Car, je ne suis pas du tout d'accord...", a-t-il lancé sur Youtube.



Convoité par de nombreux clubs, Caleta-Car pourrait quitter le club olympien, dans les prochaines semaines. Son contrat porte jusqu'en juin 2023.