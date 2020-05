Allofs : "Le vieux Vélodrome était vraiment magique"

Klaus Allofs s'est souvenu de son passage à l'OM, de 1987 à 1989. Il a apprécié connaître Jean-Pierre Papin et aimé jouer au Stade Vélodrome.

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien attaquant s'est remémoré la bonne humeur JPP, lorsqu'il était à Marseille : "Le plus drôle ? Jean-Pierre Papin ! On gagnait beaucoup de matches, c'est vrai. Mais il était drôle, c'était très agréable. Il faisait des blagues en permanence : pendant l'entraînement, les voyages, les repas !" L'Allemand a également aimé l'ambiance de l'enceinte du boulevard Michelet : "Mon stade préféré ? C'était le Vélodrome. En Allemagne, il n'y avait pas encore les grands stades d'aujourd'hui. Il était vraiment magique : entrer sur la pelouse avec la musique et l'ambiance faite par les spectateurs, c'était exceptionnel ! C'est différent maintenant, mais le vieux Stade-Vélodrome avait une atmosphère qui nous aidait beaucoup."



Allofs a joué 53 rencontres sous la tunique phocéenne et marqué 20 buts. Il a ensuite rejoint les rangs des Girondins de Bordeaux.