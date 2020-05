Sagnol compare Eyraud à Longuépée

Willy Sagnol pense que Frédéric Longuépée et Jacques-Henri Eyraud ont pour point commun d'avoir voulu gérer leur club comme une entreprise, sans rien connaître au football. Il considère que Bordeaux et l'OM en payent le prix.

"En France, on a deux présidents de clubs qui sont en grande difficulté avec leurs supporters, Monsieur Jacques-Henri Eyraud à Marseille et Monsieur Frédéric Longuépée à Bordeaux, et le parallèle entre eux est frappant, car ce sont deux projets américains ayant parachuté un président. Je suis persuadé qu'Eyraud et Longuépée, ce n'est même pas qu'ils sont étrangers au foot, c'est qu'ils n'ont jamais regardé un match de foot de leur vie avant de venir. Moi, je pars du principe que tout est pardonnable dans la vie, et surtout l'achat d'un mauvais joueur, mais que la chose que les supporters ne pardonnent pas c'est la froideur des dirigeants. Mais à Marseille et à Bordeaux, en plus de cette extrême froideur dont ils ont fait montre, ils ont fait plein d'erreurs", a déclaré l'ancien latéral au micro de RMC (propos retranscrits par Girondins33.com) .





"Manier les chiffres, c'est moins dur que de connaître le foot"

Il pense que les clubs seraient mieux inspirés de miser sur des dirigeants qui connaissent le foot : "Le football, ce n'est pas que des mathématiques et un budget, il faut apporter une plus-value sportive, d'abord, et économique avec les choix qu'on fait. Et moi je suis inquiet quand tous les dirigeants ne viennent pas du monde du football. (...) En tant que Français, je veux voir les grands clubs français briller, en France et en Europe, alors au risque de me répéter je dis qu'il faut regarder les modèles à l'étranger et voir de quoi on peut se rapprocher. Et là, je pense à l'Allemagne, qui a une règle des 50 + 1, c'est à dire qu'un investisseur privé ne peut pas arriver d'un coup et racheter un club comme ça. Je pense donc qu'il faut se rapprocher du modèle allemand, avec des dirigeants issus du monde du foot. Aujourd'hui, il faut former les gens du football à manier les chiffres et à des rôles de dirigeants, ce qui est moins dur que de connaître le foot. Car si, demain, nos dirigeants de clubs connaissent à la fois le foot et la finance, ce sera du pain béni. En Allemagne, ils ont du succès, sans avoir plus d'argent qu'en France, mais ils ont accepté que les gens du foot dirigent le foot. Alors que nous, on ne veut pas laisser les clubs être dirigés par des gens venus du monde du foot", a-t-il ajouté.



Aux dernières nouvelles, le clan Frank McCourt envisage de donner le poste de directeur général du football de l'OM à quelqu'un qui n'est pas issu du football...