Mercato : Caleta-Car pas la priorité de Naples ?

Duje Caleta-Car (23 ans) ne serait pas en pole position sur la short-list de Naples.

D'après les informations obtenues par Area Napoli, les dirigeants du SSC Napoli font de Robin Koch (Fribourg) leur priorité, en vue de renforcer l'axe de leur défense. Le média précise que le club allemand attend 20 millions d'euros pour le laisser filer, et que les Napolitains gardent un oeil sur Alessio Romagnoli (Milan AC), Gabriel Magalhaes (Lille), German Pezzella (Fiorentina), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Malang Sarr (Nice) et... Duje Caleta-Car (OM).



Si le Phocéen n'est pas la priorité du club italien, on ne doute pas qu'il devrait être très convoité, ces prochaines semaines. Pour rappel, son contrat court jusqu'en juin 2023 et, compte tenu de ses performances cette saison, il ne s'agirait pas d'une mauvaise nouvelle, s'il venait à rester.