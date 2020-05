Lyon et Amiens vont déposer une requête devant le Conseil d'État

Le club lyonnais a réagi à l'annonce du tribunal administratif de Paris, lequel s'est déclaré incompétent pour traiter les recours concernant l'arrêt définitif de la Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir à l'annonce du tribunal administratif de Paris, lequel a renvoyé la balle au Conseil d'État, concernant les litiges liés à la fin de la saison de L1 et au mode de classement choisi : "Même si la décision du Conseil d'Administration lui faisait directement grief notamment sur l'adoption du classement, ce qui était confirmé par plusieurs jurisprudences, l'Olympique Lyonnais prend acte de la position du tribunal administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d'État, seul compétent en premier et dernier ressort.



L'Olympique Lyonnais est toutefois surpris que la LFP se réjouisse dès ce soir de la position du tribunal administratif alors que celui-ci ne s'est en aucun cas prononcé sur le bien-fondé de sa demande ! Cela ne change donc en aucun cas la nature et le fondement des recours introduits par l'Olympique Lyonnais", a fait savoir le club rhodanien sur son site officiel.



Amiens a également indiqué qu'il déposerait sa requête en référé dès lundi.