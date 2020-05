L'identité des clubs en déficit révélée

Les quatre clubs dans le rouge cités par Mediapart seraient en réalité le PSG, l'OM, Lyon et Bordeaux.

Selon RMC, les quatre clubs déficitaires à hauteur de -206,3 millions d'euros, -127,6 millions, -59 millions et -54,1 millions sont en réalité le PSG, l'OM, Lyon et Bordeaux. Les chiffres ne tiennent néanmoins pas compte du prêt garanti par l'État et ont été calculés avec des hypothèses très négatives sur les autres revenus. L'OM devrait percevoir environ 30 millions grâce au PGE, d'après les documents de la LFP dévoilés par Mediapart. On peut imaginer qu'il tentera ensuite de transférer quelques joueurs rapidement pour réduire son déficit, avant le 30 juin.



A noter que Lyon, qui a dégagé une balance positive sur les mercatos de plus de 30 millions d'euros, semble dans le rouge malgré les revenus liés à la Ligue des Champions.