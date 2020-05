Mercato : Nice se serait renseigné sur Thauvin

L'OGC Nice aurait pris des renseignements sur Florian Thauvin (27 ans), dans l'optique d'un éventuel recrutement, cet été.

Selon Le 10 Sport, les Aiglons surveillent de près la situation du milieu offensif de l'OM. Sous contrat jusqu'en 2021, le joueur pourrait quitter Marseille en cas de bonne proposition, lors du mercato. D'autant qu'il n'a aucune nouvelle, concernant une hypothétique prolongation. Les dirigeants niçois auraient sondé l'entourage de l'international français pour s'informer sur son état d'esprit et sur la possibilité d'une opération.



Fort d'un changement de propriétaire, l'été dernier, l'OGC Nice devrait disposer de quelques moyens, ces prochains mois. On peine néanmoins à croire qu'il parvienne à convaincre Flotov de rejoindre ses rangs. Le Milan AC et l'Inter Milan seraient également attentifs à son cas.