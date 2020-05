Aulas espère toujours faire reprendre la Ligue 1

Jean-Michel Aulas espère toujours convaincre les instances de faire reprendre la compétition de Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Quand on est de bonne foi, et devant l'évidence, on se doit de dire que les gens qui ont fait l'erreur d'arrêter trop vite ne feront pas la deuxième erreur qui serait de ne pas reprendre. J'espère que ça va reprendre. Nous aurions pu le faire en juillet, car rien n'interdit qu'on puisse reprendre. Rennes et Strasbourg ont déjà repris l'entraînement individuel", a déclaré le président rhodanien lors d'une interview accordée à l'AFP.





"Je m'interroge jour et nuit"

Il ne comprend pas ce qui a poussé le gouvernement à prononcer l'arrêt définitif de la L1 : "Je m'interroge jour et nuit sur ce qui s'est vraiment passé. Un certain nombre de gens du football ont peut-être plus pensé à leur intérêt particulier qu'à l'intérêt général. Cela pourrait faire l'objet d'une plainte à l'Autorité de la concurrence. Cette lettre d'Aleksander Ceferin est très importante sur la date du 3 août (date conseillée par l'UEFA pour terminer la saison, mais non contraignante, NDLR). On est en droit de s'interroger s'il n'y a pas eu une pression des institutions du football elles-mêmes voire de dirigeants."



Aulas a tour à tour défendu l'idée de la saison blanche, celle d'un classement sur les cinq dernières saisons et une autre concernant la mise en place de play-offs. Elles ont toutes le point commun de favoriser son équipe, auteur d'une saison calamiteuse malgré 126 millions d'euros investis dans le recrutement. Le président lyonnais paraît dès lors très mal placé pour critiquer des confrères qui auraient pensé "à leur intérêt particulier". Dans sa réflexion, il oublie peut-être un peu les risques liés à la santé des joueurs, lesquels sont passés au second plan dans d'autres pays...