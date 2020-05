Di Meco : "Eyraud est en train de reprendre l'ascendant"

Eric Di Meco a partagé son analyse du bras de fer entre André Villas-Boas et les dirigeants de l'OM. Il pense que les seconds ont repris l'ascendant.

"Jeudi dernier, quand on a appris la nouvelle du départ de Zubizarreta, on était inquiets. Car on pensait tous que le départ de Zubizarreta allait entraîner celui de Villas-Boas. Je pensais qu'il allait y avoir une grosse pression sur le président de l'OM, que la saison prochaine serait difficile à appréhender, et que ça pourrait vite dégénérer. Finalement, on est dans une partie de poker où le président de l'OM n'avait pas une bonne main. Mais là, il est en train de reprendre l'ascendant, avec cette tactique", a estimé l'ancien latéral gauche phocéen au micro de RMC.





"Villas-Boas doit aller au bout"

Et de poursuivre : "Il veut garder Villas-Boas. Le fait de lui proposer une prolongation montre que McCourt et Eyraud sont attachés à lui. Et maintenant, ils lui disent : ‘Mon coco, si tu veux partir, tu démissionnes'. AVB est monté fort au créneau en janvier. Mais quand tu fais le ronflant comme ça, il faut que tu les poses sur la table à un moment donné. Bielsa l'a fait, il est parti avec zéro. AVB doit aller au bout. Après, il a une super côte à Marseille, et à juste titre. S'il reste, les supporters seront contents, et la pression va repartir sur le président, car les supporters ont Eyraud en ligne de mire."



Espérons tout au moins que la situation soit rapidement éclaircie.