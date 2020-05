Latour pense que Lihadji a fait le bon choix

Bertrand Latour a pris la défense d'Isaac Lihadji (18 ans), lequel s'apprête à quitter l'OM. Il accuse plutôt les dirigeants marseillais.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Ce débat sur les finances de Marseille et sur la compétitivité sportive me permet de mettre en évidence ce qui avait été dit sur le feuilleton Lihadji. On lui a reproché d'être parti de l'OM pour l'argent. On a dit que Zubizarreta avait échoué à le faire signer à l'OM. Ceux qui ont dit que Lihadji était un mercenaire, là il faudrait qu'il y ait une petite mise au point. Parce qu'en fait, c'est lui qui a fait le bon choix. Il a senti que ça commençait à tourner au vinaigre à l'OM", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.





"Ils n'arrivent pas à conserver leurs jeunes"

Et de poursuivre : "Il faisait partie des joueurs sur lesquels l'OM pouvait s'appuyer parce que c'est un jeune, formé à l'OM... Lyon, au moment où ils avaient beaucoup moins d'argent pendant la construction du grand stade, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu beaucoup de jeunes sur lesquels ils se sont appuyés : Lacazette, Tolisso... Marseille est dans la même situation pour des raisons différentes, et ils de bons jeunes, même s'il n'y en a pas beaucoup, et ils n'arrivent pas à les conserver."



Une analyse pour le moins étriquée, qui ne tient pas compte des conseils reçus par le minot. Comme tous ses concurrents, le centre de formation de Lyon a connu son lot de départs de jeunes, ces dernières saisons. Quant à Lihadji, il aurait pu bénéficier d'un temps de jeu important, depuis l'été dernier. Il n'a peut-être pas fait le bon calcul en sacrifiant sa progression pour obtenir un meilleur contrat, alors que de bonnes prestations auraient vite été valorisées, à Marseille. Et il y a de fortes chances pour que sa carrière soit impactée par cette période où il n'a plus progressé.