Le Massilia Socios Club appelle au boycott des produits dérivés de l'OM, pour protester contre la gestion de Jacques-Henri Eyraud.

C'est peu de dire que la gestion opérée par le président olympien fait l'unanimité contre lui, dans les rangs des supporters. Le Massilia Socios Club a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux pour demander son départ : "Albert Einstein dit qu'il ne faut jamais compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, peut-être qu'il est grand temps pour Frank McCourt de suivre ses conseils. Il est évident que vous ne pouvez plus continuer votre mission. Dans un avenir très proche, vous allez pénaliser l'OM en cristallisant beaucoup de rancoeurs auprès des joueurs, des coachs, des directeurs sportifs et des dirigeants... À votre arrivée, vous avez eu le malheur d'afficher des ambitions trop importantes au regard de vos moyens et nous avons le sentiment de revoir certains de vos prédécesseurs", indique son message. Il demande aux supporters de manifester leur désapprobation à l'égard des décisions de JHE en arrêtant d'acheter les produits dérivés : "Aussi, nous demandons à tous les supporters marseillais de suspendre tout achat de produits dérivés OM et, par extension, tout achat de la marque Puma et Uber Eats en attendant votre départ."



Les associations de supporters du stade Orange Vélodrome, qui avaient paru se rapprocher d'Eyraud, ces derniers mois, sont quant à elles étonnamment muettes, depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta.