Les joueurs solidaires face à Eyraud ?

Les joueurs de l'OM n'auraient pas l'intention de baisser davantage leurs salaires, car ils seraient remontés contre Jacques-Henri Eyraud.

D'après les éléments recueillis par L'Équipe, l'effectif phocéen est "uni" contre JHE, en ce qui concerne les négociations concernant la baisse des salaires. Il rappelle que le président "s'était déjà mis son groupe à dos cette saison au sujet des primes de victoires, gelées depuis l'été dernier, malgré quelques gestes ponctuels".



Il espérait néanmoins tomber d'accord avec eux pour une diminution de 20 à 50 %, au-delà de celle opérée lors du passage au chômage partiel et sur une durée qui restait floue. Et André Villas-Boas, qui était quant à lui prêt à sacrifier deux mois entiers de salaire, n'a pas voulu tenir le rôle d'intermédiaire pour les discussions. Dos au mur, Eyraud aurait menacé de "geler les primes futures".



Les relations entre JHE et ses joueurs sont au plus bas, soit. Le président est parfois bien maladroit, pour ne pas dire pire, dans sa communication et dans son management, soit. Il n'en reste pas moins que le vestiaire, au contraire de son coach, a refusé d'aider l'OM, dans une période très difficile...