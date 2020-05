Vente OM : une offre de Nasib Piriyev ?

Frank McCourt aurait refusé une proposition de rachat émanant de Nasib Piriyev.

D'après Thibaud Vézirian, l'homme d'affaires azéri, qui gère une banque londonienne (Monsas) et est président de PNN groupe, a fait fortune dans le pétrole. Il aurait monté un projet avec une grande banque chinoise et des personnes "qui connaissent le football". Il souhaiterait racheter l'OM et aurait transmis une offre aux avocats de Frank McCourt, en début de semaine.



Le journaliste ajoute que l'Américain a fait un retour "dans la journée", en indiquant que le montant ne lui convenait pas : il voudrait garder 30 % du club et laisser les 5 % à Kyril Louis-Dreyfus. L'Azéri aurait calculé qu'ils lui faudrait 600 millions d'euros, pour racheter le club, sans même retoucher l'effectif. Ils auraient jeté l'éponge. Sacha Tavolieri, qui travaille notamment sur RMC, s'est empressé de démentir l'existence de la proposition.



Vézirian a par ailleurs assuré que les Saoudiens continuaient d'observer, mais estimeraient McCourt trop gourmand. Ils seraient en revanche disposés à prêter de l'argent au club, avec la possibilité que l'opération se transforme en rachat, à terme. Des informations à prendre avec de grosses pincettes.





Attention, je ne démens pas le rachat ni la volonté de certains investisseurs d'acquérir l'OM. Je déments le fait qu'un banquier azéri ait transmis une offre en début de semaine. C'est bien de cela dont il s'agit non ? — Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) May 21, 2020