Mercato : un intérêt timide de l'OM pour Joao Mario

L'OM suivrait toujours la situation de Joao Mario (27 ans), du côté de l'Inter Milan.

Selon A Bola, le club phocéen a manifesté un intérêt timide à l'égard du milieu de terrain, lequel était prêté au Lokomotiv Moscou, ces derniers mois. Les Nerazzurri attendraient 14 millions d'euros pour le laisser filer et la formation russe n'a pas levé son option d'achat. On doute néanmoins que les Marseillais passent à l'offensive, alors que l'OM traverse une crise liée au départ d'Andoni Zubizarreta et à celui, probable, d'André Villas-Boas.



Pour rappel, Joao Mario a joué 11 matchs, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, dans le championnat russe, cette saison.