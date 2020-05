France-Bulgarie : Djorkaeff accuse la rivalité PSG-OM

Youri Djorkaeff pense que la rivalité entre le PSG et l'OM est l'une des raisons de l'élimination des Bleus, lors des qualifications pour la coupe du Monde 1994.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"En 1993, je suis content d'aller en équipe de France, mais on sent qu'il y a une grosse rivalité entre Marseillais et Parisiens, s'est souvenu l'ancien attaquant au micro de RMC. Moi j'étais à Monaco, avec Manu (Petit), on était neutres. Pour ma première sélection, on doit affronter Israël et la Bulgarie. On ne va pas refaire l'histoire, il nous fallait un point pour nous qualifier... Quand je rentre dans le groupe, je vois qu'il y a un malaise et que ça se passe mal. Il n'y a pas d'osmose. Et quand il n'y a pas d'osmose, tu ne peux pas gagner ces matchs dans les moments difficiles ou renverser des situations. Il y avait de super joueurs, avec Ginola, Cantona et Papin devant, mais il manquait cette alchimie qu'on a créée ensuite en 1996 pour arriver au summum en 1998."





"Je n'étais pas copain avec Desailly et Deschamps, au départ"

La donne a changé, avec Aimé Jacquet : "Je m'en foutais des critiques. Je savais qu'on avait un groupe fort, jeune, avec une bonne mentalité. Je peux prendre l'exemple de Marcel (Desailly) ou Didier (Deschamps). Je n'étais pas copain avec eux au départ. On était rivaux en club, mais on parlait le même langage. On voulait gagner. Il y avait un vrai plaisir à se retrouver en équipe de France, on était contents d'être ensemble. Je me souviens de séances où le ballon ne sortait jamais. Aimé (Jacquet) devait arrêter l'entraînement parce que techniquement c'était incroyable. On partageait des moments incroyables", a-t-il ajouté.



Pour rappel, les matchs PSG-OM avaient donné lieu à quelques boucheries, à cette période.