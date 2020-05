Eyraud aurait misé sur une démission de Villas-Boas

Jacques-Henri Eyraud aurait anticipé une démission d'André Villas-Boas, après le départ d'Andoni Zubizarreta. Elle n'a pas eu lieu.

Selon L'Équipe, le président de l'OM savait bien que le Portugais allait partir, en lui annonçant le remerciement de son directeur sportif. Il aurait toutefois imaginé qu'AVB allait démissionner, après l'avoir appris. Cela aurait permis au club d'économiser "un peu d'argent" et à JHE d'épargner "un peu son image", alors que l'entraîneur est très populaire dans les rangs des supporters. Or cela n'a pas été le cas.



Le quotidien précise par ailleurs que Villas-Boas était disposé à composer avec un effectif qui serait resté "à peu près le même". Et il n'en faisait pas une question d'argent. Mais il faisait du maintient de Zubizarreta sa priorité. Il n'apprécierait pas la manoeuvre de son président, et ce dernier n'aurait pas l'intention de faire une nouvelle offre de prolongation. JHE attendrait de surcroit "un appel de son coach qui expliquerait les motifs de son refus" du contrat proposé il y a quelques jours.



Du remerciement d'Eyraud, il ne paraît pas question. Info ou intox du quotidien ? On peine en tout cas à imaginer que les deux hommes parviennent à se rabibocher, en vue de la saison prochaine. Les discussions devraient maintenant tourner autour des conditions de départ du coach phocéen.