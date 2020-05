Galli : "C'est faux-cul et malsain"

Carine Galli s'est exprimée sur le possible départ d'André Villas-Boas. Elle considère que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt tiennent un discours hypocrite vis-à-vis du Portugais, alors qu'ils ont poussé vers la sortie Andoni Zubizarreta.

"Que Villas-Boas ait été un bon choix et qu'il ait fait un bon travail cette saison, on sera tous d'accord pour le dire. Est-ce que vous connaissez un mariage qui fonctionne quand les gens ne se supportent plus ? À partir du moment où Villas-Boas explique que son avenir est lié à celui de Zubizarreta et qu'on lui enlève et qu'on veut le garder, c'est faux-cul et malsain. Cela ne fonctionne pas. On ne peut pas travailler comme ça. Cela ne sert à rien de faire continuer un mariage qui ne peut pas fonctionner et ça, McCourt le savait", a-t-elle confié au micro de la chaîne L'Équipe.



S'il a refusé la proposition de prolongation émanant de ses dirigeants, André Villas-Boas n'a pour l'instant pas confirmé son départ.