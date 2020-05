Boghossian : "Naples, en termes de pression, c'est dix fois Marseille"

Alain Boghossian s'est lâché lors d'un entretien accordé à un média italien. Il juge l'arrêt de la Ligue 1 scandaleux et considère que la pression est beaucoup plus forte à Naples qu'à l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"En France, la situation est plus calme. À mon avis, les Français ont décidé trop tôt de clôturer le championnat. Les deux dernières équipes auraient pu se sauver, alors qu'il restait dix journées. Je trouve que cette décision est scandaleuse. Ils n'ont pas eu la chance de se sauver sur le terrain. Cette décision est étrange, j'espère qu'ils pourront la réparer en élargissant le prochain championnat à 22 équipes", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Bleus sur l'antenne de Radio Marte.





"Caleta-Car peut encore progresser"

Le natif de Digne-les-Bains a également comparé le SSC Naples à l'OM. Il pense que le contexte est plus chaud, dans la ville du Vésuve : "Naples est un grand club, équivalant à dix fois Marseille en termes la pression. Le public vous demande beaucoup. Gérer la pression n'est pas aussi facile qu'ailleurs." Il a également validé l'idée du possible recrutement de Duje Caleta-Car : "Physiquement, il est très fort. Il a toutes les caractéristiques du défenseur et peut encore progresser."



Formé à l'OM, Boghossian a disputé 31 matchs en professionnels sous son maillot, entre 1991 et 1994. Il a ensuite défendu les couleurs napolitaines de 1994 à 1997 (63 matchs joués).