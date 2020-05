Les clubs de L2 menacent de saboter le prêt garanti par l'État

Les membres de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) menacent de faire capoter le prêt garanti par l'État (PGE), afin d'obtenir une revalorisation du plafond de droits TV réservé à la Ligue 2.

Selon les éléments recueillis par RMC et L'Équipe, les clubs membres de l'UCPF (syndicat historique qui regroupe une majorité de pensionnaires de L2, et aussi quelques clubs de L1) menacent de ne pas voter en assemblée générale, ce qui empêcherait le PGE de 224,5 M€ d'être approuvé. Ils protesteraient ainsi contre le fait que certains clubs de L1 s'opposent à une revalorisation du plafond des droits TV de la L2 de 110 à 162 millions d'euros, malgré l'arrivée de Mediapro.



"Un certain nombre de gens y sont totalement opposés, car ils ont besoin d'argent pour leur club qui n'est pas très bien géré", s'est justifié le président du syndicat, Claude Michy (propos relayés par la radio). Un patron de club, resté anonyme, a apporté d'autres précisions au quotidien : "87 % du PGE ira à moins de dix clubs. On veut bien être solidaires, mais cela doit se faire dans les deux sens. Encore une fois, on nous impose un schéma qui va nous coûter plus d'argent en impôts notamment alors que nous n'en avons pas forcément besoin."



On avait bien besoin de ça en ce moment. Le football français donne décidément une belle image de lui, depuis le début de l'épidémie de coronavirus.