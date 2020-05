Dugarry : "Villas-Boas met l'humain au-dessus de tout"

Christophe Dugarry ne croit pas qu'André Villas-Boas restera à l'OM. Il pense que sa relation avec Jacques-Henri Eyraud est trop détériorée.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Villas-Boas met l'humain par-dessus tout depuis qu'il est arrivé à l'OM. Et ça a plutôt fonctionné, que ce soit avec ses joueurs, ou avec Zubizarreta, car ils ont réussi leur saison. Il a mis l'humain au centre de son job. Donc ça paraît compliqué qu'il reste à l'OM... Les relations entre Villas-Boas et Eyraud sont tendues. Là, on est dans un jeu de rôles. Chacun renverse le pouvoir de l'autre. Avec ce communiqué, l'OM envoie la balle dans le camp de Villas-Boas. Ils veulent lui faire prendre ses responsabilités. Je ne pense pas qu'un contrat se négocie comme ça. L'avenir d'un entraîneur, ça se fait sur une bonne table, avec des relations apaisées, un certain plaisir à travailler ensemble. Avec une amitié de passage", a estimé le consultant sur les ondes de RMC.





"Sincèrement, je pense qu'il va partir"

Le champion du monde 1998 ne pense pas que le Portugais va faire volte-face : "Je ne pense pas que le club lui a donné une enveloppe pour le mercato. C'est peut-être ce qu'il attend par-dessus tout, plus que la durée du contrat. Après, on parle quand même d'un salaire mensuel de 327 000 euros, donc il y a de l'argent. Sincèrement, je pense qu'il va partir. Après, si Eyraud veut retourner l'affaire, il faut qu'il commence par l'entraîneur."



La Provence croit effectivement savoir qu'André Villas-Boas a refusé la proposition de prolongation émanant des dirigeants de l'OM.