Riolo : "Comment Eyraud peut rester en place, aujourd'hui ?"

Daniel Riolo estime que Jacques-Henri Eyraud a failli dans sa mission de président de l'OM. Il considère qu'il a trop de responsabilités dans la crise actuelle pour pouvoir rester.

"Les directeurs sportifs qui sont dans le foot depuis toute une vie, mais qui se gavent et se rincent sur les clubs, être du milieu du foot, ça n'offre aucune garantie. Regarde Rudi Garcia, il s'est planté lamentablement. Il a fait bosser ses amis agents, et il a plombé le club. Mais il y a un mec qui est au-dessus, qui a donné toute sa confiance à Garcia. Un président, ça sert à quoi ? Il y a eu le choix initial de Payet, avec son contrat et son salaire. Eyraud, il les a collectionnés. Comment peut-il rester en place, aujourd'hui ?", s'est-il interrogé au micro de RMC.



Malgré les couacs, Eyraud reste l'homme de confiance de Frank McCourt, à l'OM.