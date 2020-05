L'OM n'a pas les moyens de prolonger ses joueurs

Le club phocéen ne disposerait pas des moyens de prolonger les joueurs qui ne disposent plus que d'un an de contrat.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon L'Équipe du jour, les dirigeants de l'OM ne peuvent pas proposer de prolongation aux joueurs qui seront en fin de contrat dans un an (ainsi qu'aux autres). Ils s'exposent donc à la possibilité de voir partir gratuitement Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Steve Mandanda et Maxime Lopez, l'été 2021.



Une situation qui n'est pas sans rappeler un épisode de l'ère Vincent Labrune, durant lequel il avait validé les départs gratuits d'André-Pierre Gignac, Rod Fanni, André Ayew et Jérémy Morel, sans vraiment mesurer combien les 30 ou 40 millions d'euros qui auraient pu correspondre à leurs transferts auraient pu être utiles aux caisses du club. Le club l'a par la suite payé très cher.



Et la situation est déjà inquiétante en ce qui concerne les joueurs qui arrivent à deux ans du terme de leur contrat...