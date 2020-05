L'OM cherche un directeur du football qui ne vient pas du foot

L'OM chercherait vraiment un directeur général du football ne venant pas du... football.

Selon les renseignements rapportés par L'Équipe, le club phocéen a indiqué aux candidats spontanés qu'il cherchait "plutôt quelqu'un qui ne venait pas de l'univers du football", pour son poste de directeur général du football. Une information qui tend à confirmer le profil recherché par le cabinet de chasseurs de têtes new-yorkais, lequel se rapproche plus de la fonction de Laurent Colette que de celui d'Andoni Zubizarreta. Sa description du poste effectivement "de financier, de marketing et de commercial". Un directeur sportif sera-t-il recruté en parallèle ? Prendra-t-on bientôt aussi un entraîneur qui ne vient pas du football ?



Le communiqué publié hier évoquait la stabilité d'un OM qui était en train de démontrer le contraire. Il paraissait (encore une fois) davantage s'inscrire dans une démarche de défense du club et de son président, plutôt que viser à rassurer les observateurs (et pas seulement les supporters). Or, si JHE assure sur les radios qu'il maîtrise et sait où il va, le brouillard qui entoure la Commanderie est de plus en plus opaque.