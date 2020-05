Villas-Boas aurait refusé de prolonger

André Villas-Boas aurait refusé la dernière offre de contrat transmise par l'OM. Il ne souhaiterait pas rester sans Andoni Zubizarreta et la cellule de recrutement, et aussi sans projet sportif.

Selon les éléments recueillis par La Provence, le Portugais a refusé la dernière proposition de prolongation émanant de ses dirigeants. "Il déplore face à l'absence de réel projet sportif sur la période", indique le quotidien. Il ne devrait donc pas rester pour préparer la prochaine saison. Jacques-Henri Eyraud, qui peut au passage se féliciter de la stabilité qu'il a apporté, cette fin de saison, va devoir trouver un nouveau coach. Quel qu'il soit, il fait peu de doute que le président n'échappera pas à la colère du Stade Orange Vélodrome.



Car si l'OM est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, c'est peut-être un peu grâce à la collaboration entre AVB et Andoni Zubizarreta, sur le dernier mercato estival. Et, non, ce n'est pas grâce à Rudi Garcia, dont le nom est encore miraculeusement apparu dans le dernier communiqué olympien. JHE ne l'admettra pas, mais le coach de Lyon, qui était parti avec un énorme chèque il y a un an, a peut-être même quelques responsabilités dans le fait que l'Espagnol ne soit pas parvenu à dégraisser.



L'OM a fini deuxième et est plus ou moins assuré de percevoir 50 millions d'euros, la saison prochaine. Pour fêter ça, Certains ont décidé de tout changer. Chapeau bas...