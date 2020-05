Alvaro vraiment inquiet, après le départ de Zubizarreta

Alvaro Gonzalez (30 ans) se demande si l'OM va le conserver, après le départ d'Andoni Zubizarreta.

Lors d'un entretien accordé au journaliste Nicolas Faure, le défenseur a confié son inquiétude, concernant son avenir : "Il y a une option d'achat obligatoire et les clauses ont été atteintes. Mais il y a un vide juridique, car la Ligue 1 est finie alors que Villarreal doit encore terminer (la Liga). Je vais vivre un été plus long que prévu." L'Espagnol se demande ce qu'il en est de sa situation, après le départ du directeur sportif : "La personne qui m'a fait confiance est partie et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l'homme de confiance d'Andoni. J'attends de voir ce que décide le club", a-t-il ajouté.



Les éléments du centre de formation, les joueurs et les membres des staffs sont dans l'incertitude la plus totale et c'est indigne d'un club de haut niveau. La situation a-t-elle été anticipée ? Qui est censé les rassurer ? L'OM pourrait perdre gros, ces prochaines semaines. Et en particulier le secteur de la formation, lequel est désormais jugé prioritaire par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. A quoi bon faire une super saison sportive, si c'est pour que les dirigeants provoquent une crise juste après...