Une deuxième offre de prolongation pour Villas-Boas ?

Les dirigeants de l'OM travailleraient sur une deuxième proposition de prolongation, en vue de convaincre André Villas-Boas de rester.

Selon les renseignements publiés par RMC, le technicien portugais va recevoir une deuxième offre de prolongation, dans les prochaines heures. Les décideurs du club phocéen ont visiblement pris la mesure de ce qui se jouait avec son maintien. Premier entraîneur à envoyer l'OM en Ligue des Champions depuis sept ans, AVB est très populaire dans les rangs des supporters. Les décisions constatées ces derniers jours, associées au fait que Rudi Garcia avait lui été soutenu jusqu'au bout, ont attisé la colère des supporters. La gestion du club pourrait devenir très difficile pour Jacques-Henri Eyraud, ces prochaines semaines. Et d'autant plus si les pistes pour lui succéder sont celles qui ont fleuri dans les médias, ces derniers jours.



On croise bien sûr les doigts pour que la tentative convainque AVB de poursuivre sur le banc phocéen. Il est peut-être temps aussi pour Frank McCourt de s'interroger sur ce qui a vraiment cloché, dans la phase 1 de son projet et de prendre les décisions adéquates. Le navire tangue dangereusement et a besoin d'un capitaine.