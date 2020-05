Un ancien dirigeant de l'ASSE contacté ?

Vincent Tong-Cuong aurait été approché pour un poste à l'OM.

Selon La Provence, qui révèle cette information, l'ancien dirigeant de Guingamp et de l'AS Saint-Etienne aurait été contacté par un cabinet new-yorkais mandaté "depuis un mois environ" par l'OM, pour un poste impliquant du business et du développement international, ainsi que des échanges avec un directeur sportif. Or, ce poste-là ne ressemble pas à ce que le président Jacques-Henri Eyraud a dit rechercher, c'est-à-dire un directeur général chargé du football, venant remplacer Andoni Zubizarreta.



Dans tous les cas, Vincent Tong-Cuong aurait refusé la proposition.