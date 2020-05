Lizarazu a voulu réconcilier Deschamps et Dugarry

Bixente Lizarazu s'est exprimé sur une émission de RMC, où se trouvait Franck Leboeuf, à propos des relations tendus entre deux anciens de l'OM, Didier Deschamps et Christophe Dugarry.

"J'ai essayé, j'ai fait beaucoup. J'ai parlé à Duga. Je ne peux pas me fâcher avec vous, c'est pas possible. Si je me fâche avec un mec de 98, j'ai l'impression de me couper de quelque chose. Je peux ne pas être d'accord avec mais je ne peux pas me fâcher. Je te le dis franchement ça me touche que tous les deux soient irréconciliables. J'ai essayé... Ça me fait chier. Je me dis que, quand on va commencer à vieillir, qu'est-ce qui va rester ? Les moments de fou qu'on a vécus ensemble et notamment cette Coupe du Monde. C'est un truc de malade. Je trouve que ça ne mérite pas de se fritter. Duga, je l'aime de folie et Didier (Deschamps), c'est pareil. Il y a deux têtus. Ça m'emmerde mais en même temps, je n'ai pas que ça à faire dans la vie (rires)."



Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a notamment peu apprécié les critiques parfois vives de Christophe Dugarry sur le jeu de l'Equipe de France et les choix des joueurs.