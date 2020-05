Villas-Boas a refusé une prolongation de contrat

Depuis quelques jours, la presse révélait que le coach portugais attendait une proposition de contrat de l'OM.

Ce lundi, celle-ci est arrivé devant lui, envoyé par Jacques-Henri Eyraud, et comprenait un an supplémentaire et une année en option aux mêmes conditions salariales, alors qu'André Villas-Boas est actuellement lié à l'OM jusqu'en 2021. Mais, selon L'Equipe, l'entraîneur portugais a refusé dans la foulée cette prolongation de bail. De fait, son avenir sur le banc de Marseille s'assombrit encore plus.



Le coach portugais, en disant "non" à une prolongation jusqu'en 2022, avec une option jusqu'en 2023, avec le même salaire, indique assez clairement que la porte est fermée. Déçu par le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, décidé par le président de Marseille, le Portugais de 42 ans, selon La Provence, n'officialise pas sa rupture avec l'OM surtout pour négocier au mieux le départ de son staff technique. Le départ d'AVB, qui ne laisse plus beaucoup de doute, devrait coûter très cher à Jacques-Henri Eyraud, qui cristallise le ressentiment de tous les supporters du club. Un sursaut d'orgueil du président de l'OM, et une démission dans la foulée, pourrait sauver les meubles. Si seulement cette solution lui traversait l'esprit...