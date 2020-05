Ménès : "Je suis très inquiet pour l'OM"

Le probable départ d'André Villas-Boas et la situation globale du club inquiète Pierre Ménès, comme il l'a révélé dans Pierrot Face Cam, sur Canal Plus.

"La situation à Marseille est navrante. Il est de notoriété publique que les rapports entre Villas-Boas et Eyraud sont très mauvais. Ne pas garder Zubizarreta, c'est mettre un coup de poignard dans le dos de l'entraîneur et de celui qui fait du chantage à lier son départ à celui de son directeur sportif. De toute façon, Villas-Boas n'est pas fou. Il sait que la saison prochaine, il aura une équipe bien inférieure à celle de cette année. Je suis très inquiet pour ce club et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football français."



Espérons que Pierre Ménès se trompe, ce qui lui arrive régulièrement, même si on partage, malheureusement, son inquiétude.