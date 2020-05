Benedetto n'a plus d'espoir pour l'équipe nationale

L'attaquant de 30 ans a accordé un entretien à TyC Sports et a évoqué son avenir en sélection d'Argentine.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Aujourd'hui, je ne me vois pas dans l'équipe nationale, je ne me vois pas dans les plans du sélectionneur Lionel Scaloni. Je n'ai pas joué mes meilleurs matchs pendant les amicaux et, lors des qualifications, je n'ai pas marqué un seul but. J'en suis conscient, et je suis réaliste. Chaque fois qu'on me demande qui sont les attaquants qui devraient être appelés, j'en cite trois : Sergio Agüero, Lautaro Martinez et Lucas Alario".



Dario Benedetto a porté 5 fois le maillot de l'équipe d'Argentine, sans marquer un seul but.