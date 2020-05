Eyraud vers la sortie plutôt que Villas-Boas ?

Jacques-Henri Eyraud pourrait quitter l'OM, plutôt qu'André Villas-Boas, qui aurait reçu sa proposition de prolongation de contrat.

Selon les éléments obtenus par La Provence, le président olympien pourrait quitter Marseille, dans les prochains jours. L'intervention de Frank McCourt dans le dossier d'AVB pourrait sceller le sort de JHE, plutôt que celui du Portugais, lequel aurait reçu sa proposition de prolongation.



Un choix qui répondrait à une certaine logique, alors que le coach phocéen sort d'une saison impressionnante, bien qu'il ait disposé d'un effectif plus réduit que son prédécesseur. Et, s'il semble avoir fait un gros travail de restructuration interne et en obtenant la gestion du Vélodrome, Eyraud a éprouvé de sérieuses difficultés dans le domaine sportif. Il a notamment peiné à mesurer les risques pris par Rudi Garcia, lors de la phase 1 du projet, alors que l'on découvre bien que les moyens n'étaient pas illimités.



La nouvelle serait assurément bien accueillie par les supporters. Il reste à voir si ce dénouement est vraiment envisagé par l'Américain.