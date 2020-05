Courbis suspecte Eyraud d'avoir voulu faire partir Villas-Boas

Rolland Courbis tente de comprendre la stratégie des dirigeants de l'OM, concernant le départ d'Andoni Zubizarreta. Il ne croit pas que l'Espagnol ait choisi de partir, comme l'a indiqué Jacques-Henri Eyraud vendredi, mais plutôt qu'il a été poussé vers la sortie. Et André Villas-Boas avec.

"Ils ne sont pas étonnants ! On s'y attendait quand même plus ou moins. Reste à savoir si André Villas-Boas prendra la décision de partir ? Je n'en suis pas sûr, même s'il a dit au mois de janvier que son avenir était lié à celui de Zubizarreta. Je pense qu'il va au moins attendre jusqu'à la décision du fair-play financier, pour voir s'il y a la possibilité de construire une équipe compétitive. Et puis, il a quelques collègues dans le staff technique, qui sont encore sous contrat. (...) Oui, aujourd'hui, la logique est de penser qu'il va le suivre, mais pas tout de suite, pour emmerder. On en discutait samedi soir sur RMC. Ça n'empêche pas qu'il faut régler la question des membres du staff. Ce n'est pas le genre de mec à les laisser de côté. Dans les calculs de l'OM, les salaires de l'entraîneur et de son staff représentent une très grosse somme... Il y a des choses qu'on ne sait pas", a estimé l'ancien entraîneur olympien dans les colonnes de La Provence.





"L'OM pensait peut-être recruter un directeur et un entraîneur"

Le Marseillais se demande si les décideurs de l'OM n'imaginait pas que Villas-Boas allait démissionner rapidement : "On ne sait toujours pas pourquoi Zubizarreta s'en va. Il y a des explications, j'ai deux oreilles, mais il ne faut pas me prendre pour plus con que je ne suis. J'entends qu'on regrette que Zubizarreta ne reste pas pour travailler avec le directeur du football qui va arriver. OK, mais ça veut dire que l'OM voulait le garder et qu'il n'a pas voulu rester ? C'est une démission alors ? Non, c'est un accord amiable avec un chèque dans la négociation... On essaie de comprendre, mais tout est flou. L'OM pensait peut-être recruter un directeur et un entraîneur, et se retrouve aujourd'hui dans la merde (sic). Les dirigeants imaginaient sans doute que Villas-Boas claquerait la porte au lendemain du départ de Zubizarreta..."



La phase 2 de l'OM Champions Project implique-t-elle le départ d'André Villas-Boas ? Ce serait juste honteux, quand on pense aux crédits dont a bénéficié Rudi Garcia avant lui. Au regard de certains noms qui circulent pour le remplacement du Portugais, la situation est de plus en plus inquiétante.