L'interview Footmarseille : "Mon coeur balance pour Kamara"

Aujourd'hui, place à cet utilisateur qui souhaite rester anonyme mais qui est tout de même sur le forum, et qui a gentiment répondu à nos quelques questions.



Bonjour, peux tu te présenter en quelques mots?

J'ai 35 ans et j'habite en France, quelque part en zone rouge ! Alors attention à vous. Je suis marié et j'ai un petit mec. Je le rhabille pour l'hiver aux couleurs de l'OM grâce à vous... Je ne poste pas tellement sur le forum mais je lis pas mal. :)



Depuis quand es-tu fan de l'OM ?

Suis-je un fan de l'OM ? Je ne me verrais sur aucun autre forum de supporter et en même temps j'ai pris une bonne distance avec le football et les résultats dans leur ensemble. Si l'OM gagne c'est super si on perd c'est le jeu. Je ne suis pas du genre virulent virulent. Ma famille est plutôt anti-OM. Peut être par défi envers moi... Fan donc depuis environ une quinzaine d'années.



Pourquoi es-tu devenu fan de l'OM, quel est le déclic ?

Je dirais que j'ai choisi ce club parce que je suis né à côté et qu'il m'a fait vibrer. Et peut être aussi par esprit de contradiction familiale. Entouré de gens qui se sont arrêtés à l'OM c'est de l'escroquerie, bouh les vilains ça m'a intrigué. Et comme je suis né à côté ça m'a semblé naturel de m'intéresser à l'OM et pas à Lille, Brest ou d'autres clubs...



Quel a été (ou quel est) ton joueur préféré ?

Pour les semis anciens je dirais Niang pour sa longévité, les années et les buts qu'il nous a donné.

Pour les récents, la vague Argentine Lucho, Heinze m'a fait vibrer aussi. Actuellement mon coeur balance pour Kamara la sentinelle.



Quel est le plus beau match auquel tu aies assisté ou que tu aimerais revivre ?

J'ai une mémoire de poisson rouge donc c'est très difficile pour moi. Je félicite pour ça certains membres qui ont la bibliothèque OM dans la tête. Pas de match en tête mais des instants, revivre l'euphorie d'un titre, d'un super mercato, de l'attente !



Depuis quand connais-tu Footmarseille/OMplanète ?

Au moins 15 ans je dirais. J'ai d'abord traîné sans compte avant de sauter le pas.



Pourquoi avoir participer à l'opération de soutien à Footmarseille ?

Au début je ne voulais pas. Je me disais bon, c'est une boîte privée, c'est le risque, ils assument. Et au fond 15 ans ici, c'est la famille aujourd'hui qui est en difficulté. Puis bon y avait des goodies et une interview. Je me suis dit je vais faire le malin j'ai craqué... Disons que c'est normal après 15 ans d'adblock.



Un petit commentaire sur la situation actuelle ?

Je suis pessimiste sur le déconfinement mais je ne suis pas du genre à suivre les infos. Tout nous échappe.



Un dernier mot pour la fin ?

Aux Armes !



