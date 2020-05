Benedetto : "L'OM est le club le plus passionné"

Dario Benedetto (30 ans) s'est exprimé sur son possible retour à Boca Juniors et sur l'enthousiasme parfois débordant des fans. Il pense que l'OM est le club européen qui déchaîne le plus de passion.

Lors d'un entretien accordé à TyC Sports, l'attaquant de l'OM a rappelé qu'il souhaitait finir sa carrière à Boca Juniors. Il a néanmoins précisé que le moment du retour n'était pas venu : "Oui, je veux revenir, je veux prendre ma retraite sous le maillot de Boca. Mais ce n'est pas encore le moment pour ça", a-t-il lancé au média.





"Marseille est le plus proche de ce qu'est la passion en Argentine"

Il a également commenté la passion des supporters et certains incidents qui opposent parfois les camps rivaux : "Nous sommes dans une mauvaise passe, dans la société, de façon générale. Le football doit être vécu avec passion, mais ces choses qui arrivent laissent beaucoup à désirer. Je suis dans le football européen, je vois que les gens ont de la passion, ils aiment le football. Marseille est le club le plus passionné. Il est le plus proche de ce qu'est la passion en Argentine. Il y a une chose qui distingue le football argentin, c'est l'atmosphère qui règne dans le pays. Nulle part ailleurs, dans le monde, elle n'est comparable", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Benedetto n'a pour l'instant pas vécu de Clasico au Stade Orange Vélodrome.