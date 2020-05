Olmeta : "La situation commence à être désespérante"

Pascal Olmeta a commenté la crise que traverse l'OM, depuis le départ d'Andoni Zubizarreta et le probable d'André Villas-Boas. Le Corse est désabusé et aimerait donner un coup de main à son ancien club.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"J'ai passé des années à soutenir, à aimer, à jouer pour ce club et jamais je ne le comprendrais. C'est particulier, mais là ça devient fatigant, usant. De génération en génération, on reprend les mêmes choses, on les recommence, on rebâtit et tout s'effondre parce rien ne tient et ça, c'est dommage. Là, ça commence à être désespérant, fait ch...", a-t-il lancé lors d'une interview donnée à Europe 1. Il pense que la gestion du club est compliquée : "Tu peux faire ce que tu veux, mettre qui tu veux... J'ai beaucoup de respect pour Jacques-Henri Eyraud, mais qui aimerait être à sa place ?"





"J'ai envie de m'impliquer dans l'OM"

L'ancien gardien de but a proposé ses services : "J'ai envie de m'impliquer dans l'OM. Car ce que j'ai connu pendant trois saisons, c'était la simplicité, des hommes de coeur, de terrain, des papis Goethals comme on n'en fera plus, mais toujours souriants, avec l'accent de Marseille même si tu ne l'as pas. Je suis sûr que certains anciens seraient prêts à revenir sans toucher des sommes astronomiques." Il pense que le club pourrait s'appuyer sur ses anciens joueurs : "Des Papin, des Carlos (Mozer), des Basile (Boli) qui sont déjà en place. Il faut leur poser la question s'ils ont envie de venir. Moi le premier, je dirais oui, mais je ne parlerais pas d'argent, c'est un club de coeur."



Pour rappel, Olmeta a défendu le maillot olympien de 1990 à 1993.