Beye : "L'OM ne peut pas offrir une équipe performante à Villas-Boas"

Habib Beye s'est exprimé sur la crise qui secoue l'OM, ce printemps. Il pense qu'André Villas-Boas et ses dirigeants n'ont plus les mêmes objectifs.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Ils se mettent le feu tout seul parce qu'Andoni Zubizarreta est intimement lié à André Villas-Boas, et que Villas-Boas a réussi quelque chose d'assez extraordinaire, cette saison. Il a fédéré ce groupe, il a fait de cette équipe une équipe performante, qui se réinstalle en Ligue des Champions. C'est un grand club, donc c'est bien de le revoir en Ligue des Champions. Forcément, si son référent, qui l'a fait venir, s'en va, Villas-Boas peut se poser la question de savoir s'il va continuer à l'OM", a déclaré l'ancien défenseur au micro de Canal+.





"Dans une idée de vendre les cadres et reprendre de l'argent"

Il pense que la situation financière ne permet plus au club de maintenir ses ambitions : "Le contexte sportif est à mettre en perspective avec le contexte économique souhaité par l'OM. Ils sont plus dans une idée de vendre les cadres et reprendre de l'argent alors que la politique sportive de Villas-Boas ne serait pas celle-ci. Si André Villas-Boas veut aller en Ligue des Champions, il veut une équipe performante. Marseille aujourd'hui, avec ses finances, ne peut pas lui offrir une équipe performante."



Le passage à la phase 2 de l'OM Champions Project paraît bien plus violent que ce que pouvaient imaginer les fans olympiens. Le nom des coachs envisagés pour succéder au Portugais laisse à penser que le club a déjà vécu son sommet de l'ère McCourt.