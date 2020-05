Campos à l'OM ? Lonjon assure qu'il serait intéressé

Manu Lonjon croit savoir que Luis Campos pourrait être tenté par un challenge du côté de Marseille. Le Portugais considèrerait l'OM comme un grand club.

"Il avait failli signer à l'OM, il avait été très proche de s'engager avec l'OM au début de l'ère McCourt. Mais à l'époque, il avait eu un problème de connexions et de discours avec Eyraud. Au final, Campos avait choisi un autre projet, en l'occurrence celui de Lille. Mais il trouve toujours que l'OM est un grand club. Reconstruire l'OM pourrait être un projet qui l'intéresse dans un futur. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver la semaine prochaine. Mais ce n'est pas une fin de non-recevoir. Campos n'a pas dit : ‘Non, c'est mort pour l'OM'. C'est plutôt un point positif", a déclaré le journaliste sur Youtube.





"Il est juste conseiller du président"

Et de poursuivre : "Ça peut donner de l'espoir à l'OM, même s'il est bien à Lille. Il ne fait pas ses projets pour l'argent, même s'il en gagne énormément. Car sinon, il serait déjà au Real ou à Manchester United... Dire que le projet de l'OM n'est pas celui qui va lui rapporter le plus d'argent, c'est vrai, mais il n'est pas dicté par ça. Lui, il n'est pas directeur sportif, il est juste conseiller du président, donc il pourrait très bien être un ‘directeur du football'... C'est quelque chose qui pourrait se faire. On verra dans les prochaines semaines."



Déjà agacé par les rumeurs rapportant des contacts avec Christophe Galtier, Gérard Lopez risque bien piquer une nouvelle colère, ce lundi matin.