Renard plairait vraiment à Eyraud

Jacques-Henri Eyraud ferait bien d'Hervé Renard l'un de ses favoris pour la succession d'André Villas-Boas.

Selon les éléments recueillis par La Provence, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite dispose d'un profil qui plaît beaucoup au président de l'OM. Il présenterait l'avantage d'avoir déjà travaillé avec Nasser Larguet, lequel l'a notamment aidé à prendre les rênes du Maroc et a ensuite collaboré avec lui pendant trois ans. Le quotidien finit à contrario de refroidir les pistes Christophe Galtier et Leonardo Jardim, qui ne seraient plus compatibles avec les moyens financiers dont bénéficie le club.



Renard a connu deux expériences en Ligue 1, à Lille (2015) et à Sochaux (2013-2014), et cela paraît très léger pour prendre les rênes de l'OM. Le travail à la tête des sélections nationales est bien différent de celui qui doit être réalisé au quotidien dans un club. JHE et Frank McCourt paraissent décidément avoir de grandes ambitions pour les années à venir.