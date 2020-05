Formation : les entraîneurs des jeunes dans le brouillard complet

En crise depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM est dans l'incertitude à tous les niveaux. Le secteur de la formation ne fait pas exception.

D'après les renseignements relayés par La Provence, aucune décision n'a été prise concernant les entraîneurs des équipes de jeunes dont les contrats se terminent à la fin du mois de juin. Or c'est le cas de tous les techniciens en charge de la formation, excepté de Philippe Anziani, Maxence Flachez et Stéphane François, arrivés l'été dernier. Andoni Zubizarreta devait valider certaines stratégies, c'est désormais le statu quo. Olivier Jannuzzi et Jacques Abardonado pourraient notamment quitter leur fonction à la tête des U19 Nationaux.



Et la situation est la même en ce qui concerne les fins de contrat. La situation a de quoi inquiéter.