Les relations entre Eyraud et les joueurs au plus bas

La fracture paraît profonde entre Jacques-Henri Eyraud et les joueurs de l'OM. La relation entre le président et le vestiaire s'est dégradée au fil des mois.

Dans son édition du jour, L'Équipe évoque la situation des joueurs phocéens, médusés par la tournure des événements. Le quotidien explique que les membres de l'effectif marseillais sont informés par... André Villas-Boas et non pas par JHE. Et pour cause ! La relation avec ce dernier s'est vraiment détériorée, depuis l'été dernier, malgré la belle saison sportive. A contrario, ils seraient très attachés à leur coach.





Eyraud a gelé les primes l'été dernier

Selon les informations du journal, Eyraud est désigné par les joueurs comme responsable de la crise traversée par l'OM. Ils se moqueraient d'ailleurs encore de sa sortie sur les buts de l'extérieur de la surface qui compteraient doubles et seraient en froid avec lui depuis qu'il a gelé les primes de victoire, l'été dernier.



JHE n'est d'ailleurs plus le bienvenu dans le vestiaire depuis décembre et les négociations pour la baisse des salaires, sur fond de Covid-19, le font perdre patience. D'abord collectives, elles seraient désormais menées individuellement. Il aurait fait savoir "aux plus récalcitrants" qu'ils n'auraient plus de... primes. Certains lui ont rétorqué que c'était déjà le cas. Il aurait aussi voulu envoyer AVB pour les convaincre à sa place, mais le Portugais a refusé.



Le média se demande ainsi si la mise à l'écart d'Andoni Zubizarreta, et le probable départ de Villas-Boas qui va suivre, n'ont pas pour but de pousser "certains gros salaires" à partir.