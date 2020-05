Barton ne se sent pas prêt à coacher l'OM

Joey Barton s'est exprimé sur la situation de l'OM. Il ne pense pas pouvoir encore prétendre à sa succession.

"Ces derniers jours, j'ai vu que M. Zubizarreta a quitté son poste. Et le club est un peu dans le flou depuis. Je vais devoir d'abord gagner beaucoup de trophées et de matches. Cela ne fait que 18 mois que j'entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur. Donc si cela arrive dans le futur, ce serait super. Mais je vais avoir beaucoup de pain sur la planche en tant qu'entraîneur avant de pouvoir prétendre diriger un club pareil", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à beIN Sports.



Pour rappel, l'ancien milieu de terrain entraîne pour l'instant Fleetwood Town Football Club (League One, 3e division anglaise).