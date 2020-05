Jardim (beaucoup) trop cher, Renard piste sérieuse ?

Leonardo Jardim ne devrait pas prendre la succession d'André Villas-Boas, ces prochaines semaines. Son salaire ne serait pas dans les cordes de l'OM Champions Project 2.0.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les renseignements rapportés par La Provence, le salaire du futur entraîneur de l'OM n'excèdera pas 150 000 euros par mois. Il sera donc bien loin de ce que percevaient Rudi Garcia (350 000 euros) et André Villas-Boas (300 000 euros). L'entourage de l'ancien Monégasque aurait d'ailleurs fait part de son scepticisme quant aux moyens dont pourrait disposer le club pour l'attirer. Et pour couronner le tout, le média précise que le nom d'Hervé Renard revient avec insistance, du côté de la Commanderie, dans l'optique de la succession d'AVB. Compte tenu de son expérience en club, est-ce bien sérieux ?



Autant d'informations qui laissent à penser que le départ d'André Villas-Boas arrange bien les dirigeants, dans leur volonté de réduire la masse salariale. Elles tendent aussi à confirmer que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont donné tous les crédits à Rudi Garcia (qu'ils ont soutenu jusqu'au bout du bout). Les deux hommes étaient arrivés avec d'énormes ambitions. Qu'en est-il ce printemps ?