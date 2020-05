Eyraud aurait reçu 30 menaces de mort...

Jacques-Henri Eyraud aurait reçu de nombreuses menaces, suite à son interview, vendredi.

Selon L'Équipe, le clan du président de l'OM a repéré près de trente menaces de mort sur les réseaux sociaux, suite à son intervention sur RMC, vendredi. Des excès qu'il est évidemment impossible de cautionner. Si les supporters craignent l'hypothèse du départ d'André Villas-Boas, cela ne doit néanmoins pas les conduire à de tels dérapages.





McCourt n'a pas détaillé la stratégie sportive

Au contraire du JDD, qui reste vague, le quotidien paraît très pessimiste quant à l'idée qu'AVB puisse poursuivre à Marseille. Il confirme que Frank McCourt n'a pas fait d'offre de prolongation et révèle qu'il n'a pas non plus "précisé la stratégie sportive du club". Le Portugais se soucierait de la situation de son staff fourni et les discussions sur la rupture de son contrat pourraient prendre du temps. Le journal indique d'ailleurs qu'Andoni Zubizarreta négocie encore avec les avocats de l'Américain et que l'accord scellant son départ n'a pas été paraphé.



La position de JHE paraît de moins en moins tenable. Et il est désormais difficile d'imaginer qu'il puisse rester longtemps à un poste dont il n'a jamais vraiment paru maîtriser tous les aspects.