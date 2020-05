Lepailleur conseille à AVB d'emmerder Eyraud

Laure Lepailleur conseille à André Villas-Boas de prendre son temps pour annoncer sa décision aux dirigeants de l'OM. Elle considère qu'ils l'ont manipulé et qu'il doit leur rendre la monnaie de sa pièce.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"À la place de Villas-Boas, si c'était uniquement le coeur qui parlait, il aurait envie de rester. Car forcément, il s'est imprégné de cette ville et de ses supporters, et il a tissé des liens forts au sein des joueurs, a déclaré la consultante sur l'antenne de RMC. Quand on réalise une saison comme ça, on a certainement envie d'avoir une forme de continuité. Mais au regard du contexte, j'attendrais d'avoir certaines réponses par rapport au recrutement qui pourrait avoir lieu. Je patienterais le maximum, et pour emmerder le président je donnerais ma réponse au dernier moment parce que je trouve que les dirigeants marseillais se sont joués un peu de lui. Ils jouent sur la corde sensible en voyant qu'il se plait à l'OM, dans ce club si particulier, et qu'il a envie de rester. Et bien raison de plus pour attendre le dernier moment. Comme ça, s'ils ont déjà trouvé son remplaçant, et bien je leur complique la vie."



Il ne faudrait quand même pas oublier que l'OM va devoir préparer la prochaine saison. Et on ne peut pas dire qu'il ait pris de l'avance...