Mercato : Eyraud voudrait vendre pour 60 ME

Jacques-Henri Eyraud souhaiterait vendre pour 60 millions d'euros de joueurs, lors du mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Si l'on en croit les informations rapportées par L'Équipe, le président de l'OM veut vendre pour 60 millions d'euros de joueurs, pendant le mercato estival. Il l'aurait indiqué à André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta lors d'une réunion qui s'est tenue jeudi dernier. Et l'on peut imaginer qu'il souhaiterait le faire le plus tôt possible, l'exercice comptable 2019-2020 devant prendre fin au terme du mois de juin. "Ce n'est plus un projet sportif, c'est devenu de la finance", aurait soufflé l'entourage du Portugais au média.



Le journal précise par ailleurs que l'obsession de faire des économies s'est retrouvée au quotidien, cette saison. André Villas-Boas se serait notamment ému du fait "que des joueurs aient à payer des frais médicaux et qu'il faille batailler pour obtenir un nouvel ordinateur ou du matériel GPS". Pour rappel, le club phocéen reste dans le viseur de l'UEFA, dans le cadre du fair-play financier. Il pourrait être sanctionné, ces prochaines semaines.