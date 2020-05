Germain sceptique quant aux protocoles de la Bundesliga

La Bundesliga a repris, samedi, dans des stades à huis clos. Les instances allemandes ont mis en plus une ribambelle de mesures d'hygiène, dont l'utilité reste à démontrer. Valère Germain (30 ans) a donné son sentiment.

Dans les colonnes de L'Équipe, l'attaquant de l'OM a avoué que la vue des matchs allemands lui donnait envie de jouer. Il s'interroge toutefois sur les risques de contamination entre joueurs : "Ça donne envie, surtout pour nous qui avons des fourmis dans les jambes. Mais je trouve les protocoles un peu étrangers. Pourquoi ne pas célébrer un but ensemble ou être assis à côté sur le banc alors qu'on sait très bien que sur le terrain, il y a des contacts ? Si on évite les célébrations collectives, c'est peut-être qu'il y a encore un danger. Pareil pour les masques sur le banc : si on les met, c'est qu'il y a encore du danger."



Sans le lobbying des clubs, qui perdent gros sans les droits TV, on peine à imaginer que la compétition allemande aurait repris. Si la Ligue 1 est critiquée pour s'être arrêtée trop tôt, elle paraît avoir érigé la santé de ses joueurs en priorité au détriment de l'aspect financier, et cela mérite peut-être aussi d'être souligné...