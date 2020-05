Villas-Boas attend l'offre de prolongation

André Villas-Boas n'a pas pris sa décision et n'exclut pas de poursuivre à l'OM. Il attend toutefois l'offre de prolongation évoquée par Jacques-Henri Eyraud dans les médias, ces derniers jours.

Selon les informations rapportées par le JDD, le technicien phocéen n'a pas encore pris de décision, concernant son avenir. "André attend l'offre de prolongation", a révélé son agent. De quoi perturber les plans de JHE, lequel semblait déjà lui chercher un successeur ? Pas obligatoirement. "Villas-Boas est l'homme clé pour plusieurs années", assure le président à l'hebdomadaire. Le journal se demande même si le Portugais pourrait participer au choix du directeur général du football, comme l'avait fait Rudi Garcia avec le directeur sportif, en 2016.





Contrats, Alvaro... Il y a urgence

Eyraud aurait établi une short-list, mais l'embauche du profil idoine devrait prendre un peu de temps. Si le départ d'Andoni Zubizarreta faisait peu de doute et que l'idée du recrutement d'un directeur du football remonte à plusieurs mois, le dossier n'a apparemment pas été anticipé. Et il faudra pourtant bien que quelqu'un prenne des décisions, ces prochains jours, en particulier sur la situation inquiétante des contrats des joueurs de l'équipe professionnelle et de la formation. Il faudra également rassurer un élément comme Alvaro Gonzalez, exemplaire toute l'année et dans le flou le plus complet concernant son avenir.



Si Eyraud fait un gros travail sur le back-office, il paraît en revanche négliger le secteur sportif. C'est peut-être un vrai patron connaissant le football, qui manque à cet OM.