Sagnol fracasse Aulas et Houllier

Willy Sagnol a réagi aux propos tenus par Gérard Houllier, concernant l'axe OM-PSG et le complot dont aurait été victime Lyon.

"Sur les derniers matchs de championnat, c'est vrai qu'à la place du PSG et de l'OM, j'aurais tremblé que Lyon puisse revenir dans la course (rires). Je comprends que c'est un axe pour éliminer Lyon. Mais éliminer Lyon de quoi ?", a rigolé l'ancien coach bordelais au micro de RMC.





"Peut-être qu'ils ont décidé d'envoyer Houllier au casse-pipe"

Il pense que le PSG et l'OM auraient au contraire tout intérêt à ce que Lyon joue la coupe d'Europe : "Si je suis le PSG ou l'OM, je préfère quand Lyon joue des Coupes d'Europe. Car ils ont beaucoup plus de matchs à disputer dans l'année, et le championnat est alors plus dur pour eux. Donc si j'étais Marseille et que j'avais peur de Lyon, j'aurais dit : ‘Il faut absolument que Lyon joue une Coupe d'Europe'. Mais pour être sérieux, cette déclaration d'Houllier est sans queue ni tête. Gérard, il est conseiller à Lyon. Aulas s'est beaucoup exprimé ces derniers temps. Peut-être qu'ils ont décidé d'envoyer Houllier au casse-pipe. Il faut quand même qu'il dise quelque chose pour recevoir sa paye", a-t-il poursuivi.



Jean-Michel Aulas aurait certainement été davantage entendu s'il n'avait pas multiplié les prises de paroles incohérentes, ces dernières semaines.