MacHardy : "Eyraud est sûrement le pire président de l'histoire"

Jonatan MacHardy ne mache pas ses mots à l'égard de Jacques-Henri Eyraud, suite au départ d'Andoni Zubizarreta.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Je l'ai dit au bout de trois mois que JHE était un incompétent. Je ne peux rien faire de plus. En fait, quand on parle de la cata du bilan de Jacques-Henry Eyraud, c'est simple. Outre le fait qu'il soit incompétent, arrogant et ridicule, l'erreur originelle explique tout. Elle tient en deux mots : Rudi Garcia. Vous pourrez ramener qui vous voulez, Klopp, Guardiola, Zeman peu importe : ça sera toujours un pansement sur une jambe de bois. Eyraud doit partir pour la survie du club. Pire président de l'histoire de l”OM. Et sûrement de l'histoire du foot français", a lâché le journaliste sur les ondes de RMC.



Le président de l'OM aura fort à faire pour sortir le club de la crise, ces prochaines semaines.